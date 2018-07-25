Показали "гейзер" в центре города

Возле здания ОГА в Тернополе прорвало трубу. Фото: Facebook

25 июля, после мощного ливня в центре Тернополя образовался "гейзер".

Об этом на своей странице в Facebook сообщил местный житель Владимир Петрушин, опубликовав соответствующее видео.

"25 июля 2018. И снова в Тернополе дождик образовал аномальное извержения гейзера", - написал он.

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В городе много улиц подтоплены. "Гейзер" появился напротив здания областной государственной администрации.

Ливень полностью затопил площадь перед внутренним и международным терминалами A и D в аэропорту "Киев". Фото затопленного аэропорта выкладывают в соцсетях.