Пассажиры вынуждены были идти босиком - затопило аэропорт "Киев"

Ливень полностью затопила площадь перед внутренним и международным терминалами A и D в аэропорту "Киев".
Фото затопленного аэропорта выкладывают в соцсетях.
"Welcome to Kyiv! #IEV Речной вокзал в Жулянах" - написал Дмитрий Власов.
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Он рассказал, что уровень воды достигал 20 см. Из-за этого пассажиры вынуждены были снимать обувь и идти к терминалу босиком.
В среду, 25 июля, Киевом пронесся ливень. В нескольких районах выпал град. Пользователи соцсетей сообщают о затопленных улицах. Канализация не справляется с большим количеством воды.
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