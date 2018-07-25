Синоптик рассказала, когда перестанет идти дождь

В конце недели температура воздуха будет постепенно повышаться. Фото: из открытых источников

В течение следующих дней в Украине сохранится влажная погода, впрочем в конце недели начнет становиться жарче. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко в эфире Еспресо.TV.

Она отметила, что циклон, который длительное время бушует над Украиной, и в дальнейшем будет приносить влажную погоду в большинстве областей. Там ожидаются кратковременные дожди, грозы, ливни, вероятные град и шквалистое усиление ветра.

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Впрочем, в конце недели и на следующей неделе вероятность дождей и их количество в Украине уменьшится, кроме западных регионов. Температура воздуха будет постепенно повышаться.

В Киеве в ближайшие дни дожди будут чередоваться с прояснениями, воздух прогреется до +25... +26°С.

25 июля погоду будет определять относительно теплая и влажная воздушная масса. В большинстве областей пройдут кратковременные дожди с грозами, местами сильные ливни.