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среда, 25 июля 2018 11:59

Синоптик рассказала, когда перестанет идти дождь

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Синоптик рассказала, когда перестанет идти дождь
В конце недели температура воздуха будет постепенно повышаться. Фото: из открытых источников

В течение следующих дней в Украине сохранится влажная погода, впрочем в конце недели начнет становиться жарче. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко в эфире Еспресо.TV.

Она отметила, что циклон, который длительное время бушует над Украиной, и в дальнейшем будет приносить влажную погоду в большинстве областей. Там ожидаются кратковременные дожди, грозы, ливни, вероятные град и шквалистое усиление ветра.

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Впрочем, в конце недели и на следующей неделе вероятность дождей и их количество в Украине уменьшится, кроме западных регионов. Температура воздуха будет постепенно повышаться.

В Киеве в ближайшие дни дожди будут чередоваться с прояснениями, воздух прогреется до +25... +26°С.

25 июля погоду будет определять относительно теплая и влажная воздушная масса. В большинстве областей пройдут кратковременные дожди с грозами, местами сильные ливни.

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  • Нужно вводить визовый режим
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  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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