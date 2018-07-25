Синоптики предупредили о грозах и сильных ливнях

 
Ексклюзивы
1/5
Муждабаєв розповів, як розпізнати проросійського кандидата в президенти
Муждабаєв розповів, як розпізнати проросійського кандидата в президенти
3 Просмотров: 1152
"Если в мире есть правда, то она - здесь" - Айдер Муждабаев об Украине
"Если в мире есть правда, то она - здесь" - Айдер Муждабаев об Украине
1 Просмотров: 1305
Плакали ваши доллары: нужно ли отменять гарантии по валютным депозитам
Плакали ваши доллары: нужно ли отменять гарантии по валютным депозитам
Просмотров: 2601
Европейцам не нужны грязные деньги Януковича
Европейцам не нужны грязные деньги Януковича
Просмотров: 504
Деньги Януковича придется забирать у Порошенко и Тимошенко
Деньги Януковича придется забирать у Порошенко и Тимошенко
26 Просмотров: 6534
"Надо показать морщины, трещинки, небритость, кровь, грязь" - художник расписал несколько сотен исторических миниатюр
"Надо показать морщины, трещинки, небритость, кровь, грязь" - художник расписал несколько сотен исторических миниатюр
Просмотров: 630
Декоммунизация Донетчины: Жебривский поделился опытом
Декоммунизация Донетчины: Жебривский поделился опытом
Просмотров: 1008
Жебрівский рассказал о настроениях относительно ДНР на украинском Донбассе
Жебрівский рассказал о настроениях относительно ДНР на украинском Донбассе
Просмотров: 3060
"На меня включили все дерьмометы, которые есть в государстве" - Жебривского "довели" до отставки
"На меня включили все дерьмометы, которые есть в государстве" - Жебривского "довели" до отставки
2 Просмотров: 3304
Перепись населения не проводят во время войны - эксперт
Перепись населения не проводят во время войны - эксперт
Просмотров: 702
Фото
Все фото
8
10
20
6
4
&quot;С момента запуска проекта уже имели 12 тисяч посетителей&quot;, - на Львовщине открыли медвежий приют
"С момента запуска проекта уже имели 12 тисяч посетителей", - на Львовщине открыли медвежий приют
Канадского министра поразили реалии жизни в &quot;серой&quot; зоне Донбасса
Канадского министра поразили реалии жизни в "серой" зоне Донбасса
500 верующих в белоснежной одежде приняли крещение в водах Днепра
500 верующих в белоснежной одежде приняли крещение в водах Днепра
В Украине могут экранизировать комикс-блокбастер о Революции 1917 года
В Украине могут экранизировать комикс-блокбастер о Революции 1917 года
В Одессу зашли военные корабли НАТО
В Одессу зашли военные корабли НАТО
Видео
Все видео
Муждабаєв розповів, як розпізнати проросійського кандидата в президенти
Муждабаєв розповів, як розпізнати проросійського кандидата в президенти
"Если в мире есть правда, то она - здесь" - Айдер Муждабаев об Украине
"Если в мире есть правда, то она - здесь" - Айдер Муждабаев об Украине
В Украине назревает новая Врадиевка - бунт на Закарпатье
В Украине назревает новая Врадиевка - бунт на Закарпатье
Родился ребенок с уникальним весом
Родился ребенок с уникальним весом
Боевик рассказал, кто расстрелял троллейбус в Донецке
Боевик рассказал, кто расстрелял троллейбус в Донецке
Интервью
1/5
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
1 Просмотров: 4338
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
Просмотров: 846
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Просмотров: 4437
Как работает акваферма
Как работает акваферма
Просмотров: 3672
Есть четыре уголовных дела, где Порошенко может стать фигурантом и сесть - Гнап
Есть четыре уголовных дела, где Порошенко может стать фигурантом и сесть - Гнап
41 Просмотров: 27190
Колонка
Ольга Гембік
Ольга Гембік
23 июля 2018
Просмотров: 1521
Виделка
Мені півгодини несуть виделку і 20 хвилин — замовлений напій. Офіціантів у київському закладі чимало, однак кожен закріплений за певним ...
среда, 25 июля 2018 07:58

Синоптики предупредили о грозах и сильных ливнях

  Комментировать
Синоптики предупредили о грозах и сильных ливнях
25 июля в большинстве областей пройдут кратковременные дожди с грозами, местами сильные ливни. Фото: wiki.co.ua

В Украине в среду, 25 июля, погоду будет определять относительно теплая и влажная воздушная масса. В большинстве областей пройдут кратковременные дожди с грозами, местами сильные ливни.

Температура ночью будет в среднем колебаться от +14 до +19 гр., на побережье морей до +22; днем - +23... +28, в южной части до +32 градусов, передает "Обозреватель".

На западе Украины во всех областях ожидаются дожди и грозы. Днем воздух прогреется до +24... +26 градусов.

В Карпатах дождь. Температура днем +26... +28 градусов.

На севере Украины пройдут грозовые дожди, днем ожидается +25... +27 градусов.

В центре Украины местами пройдут дожди, грозы. Днем воздух прогреется до +25... +27 градусов.

На востоке Украины дожди дожди, днем +25... +27 градусов.

На юге ожидаются грозы, днем столбик термометра поднимется до +30... +32 градусов.

В Крыму будет сухо, днем +27... +29 градусов.

В Киеве 25 июля ожидается кратковременный дождь с грозой, +25 ... +27.

Прогноз погоды на среду, 25 июля, в городах Украины:

Ужгород - +25... +27

Львов - +23... +25

Ивано-Франковск - +23... +25

Тернополь - +23... +25

Черновцы - +23... +25

Хмельницкий - +23... +25

Луцк - +23... +25

Ровно - +23 ... +25

Житомир - 25... +27

Винница - 25... +27

Одесса - +27... +29

Николаев - +29... +31

Херсон - +29... +31

Симферополь - +29 ... +31

Кропивницкий - +26 ... +28

Черкассы - +25 ... +27

Чернигов - +25 ... +27

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Левобережненская Венеция": в затопленном Киеве автомобили движутся по окна в воде

Суммы - +25... +27

Полтава - +26... +28

Днепр - +27... +29

Запорожье - +29 ... +31

Донецк - +27... +29

Луганск - +27... +29

Харьков - +27... +29

Киев - 25... +27

Больше двух недель почти во всех регионах Украины идут сильные дожди, местами ливни. Больше всего заливает Киевскую, Винницкую, Черкасскую, Черниговскую, Житомирскую и Днепропетровскую области.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Синоптики предупредили о грозах и сильных ливнях». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
25
июля

В бесплодной пары родилась девочка

"Шевченко писал малороссийские стихи и великорусскую прозу": премьер рассказал о языковой политике

Самое читаемое
Голая правда: показали поселок, в котором запрещают одеваться
Голая правда: показали поселок, в котором запрещают одеваться
16
 Просмотров: 451499
Роскошная Эмили Ратаковски в крошечном бикини дала фору Волочковой
Роскошная Эмили Ратаковски в крошечном бикини дала фору Волочковой
20
 Просмотров: 222381
Пышногрудая экс-помощница &quot;радикала&quot; показала свои приключения после изгнания из Рады
Пышногрудая экс-помощница "радикала" показала свои приключения после изгнания из Рады
19
 4 Просмотров: 97453
Дженнифер Энистон ошеломила подтянутой фигурой в бикини
Дженнифер Энистон ошеломила подтянутой фигурой в бикини
14
 Просмотров: 48176
Умерла звезда сериала &quot;Санта-Барбара&quot;
Умерла звезда сериала "Санта-Барбара" Просмотров: 16625
Больше всего комментируют
12
"Голова кипела" - десантник рассказал о переходе на украинский
10
У Тимошенко работают по кремлевскими методичкам - советник Порошенко
7
Путин провалил самый опасный проект по Украине и готовит последний сценарий
6
У Гройсмана выступили с критикой в адрес Усика
4
Пышногрудая экс-помощница "радикала" показала свои приключения после изгнания из Рады
Голосов: 22194
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua