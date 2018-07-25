Синоптики предупредили о грозах и сильных ливнях

25 июля в большинстве областей пройдут кратковременные дожди с грозами, местами сильные ливни. Фото: wiki.co.ua

В Украине в среду, 25 июля, погоду будет определять относительно теплая и влажная воздушная масса. В большинстве областей пройдут кратковременные дожди с грозами, местами сильные ливни.

Температура ночью будет в среднем колебаться от +14 до +19 гр., на побережье морей до +22; днем - +23... +28, в южной части до +32 градусов, передает "Обозреватель".

На западе Украины во всех областях ожидаются дожди и грозы. Днем воздух прогреется до +24... +26 градусов.

В Карпатах дождь. Температура днем +26... +28 градусов.

На севере Украины пройдут грозовые дожди, днем ожидается +25... +27 градусов.

В центре Украины местами пройдут дожди, грозы. Днем воздух прогреется до +25... +27 градусов.

На востоке Украины дожди дожди, днем +25... +27 градусов.

На юге ожидаются грозы, днем столбик термометра поднимется до +30... +32 градусов.

В Крыму будет сухо, днем +27... +29 градусов.

В Киеве 25 июля ожидается кратковременный дождь с грозой, +25 ... +27.

Прогноз погоды на среду, 25 июля, в городах Украины:

Ужгород - +25... +27

Львов - +23... +25

Ивано-Франковск - +23... +25

Тернополь - +23... +25

Черновцы - +23... +25

Хмельницкий - +23... +25

Луцк - +23... +25

Ровно - +23 ... +25

Житомир - 25... +27

Винница - 25... +27

Одесса - +27... +29

Николаев - +29... +31

Херсон - +29... +31

Симферополь - +29 ... +31

Кропивницкий - +26 ... +28

Черкассы - +25 ... +27

Чернигов - +25 ... +27

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Суммы - +25... +27

Полтава - +26... +28

Днепр - +27... +29

Запорожье - +29 ... +31

Донецк - +27... +29

Луганск - +27... +29

Харьков - +27... +29

Киев - 25... +27

Больше двух недель почти во всех регионах Украины идут сильные дожди, местами ливни. Больше всего заливает Киевскую, Винницкую, Черкасскую, Черниговскую, Житомирскую и Днепропетровскую области.