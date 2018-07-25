Синоптики предупредили о грозах и сильных ливнях

В Украине в среду, 25 июля, погоду будет определять относительно теплая и влажная воздушная масса. В большинстве областей пройдут кратковременные дожди с грозами, местами сильные ливни.
Температура ночью будет в среднем колебаться от +14 до +19 гр., на побережье морей до +22; днем - +23... +28, в южной части до +32 градусов, передает "Обозреватель".
На западе Украины во всех областях ожидаются дожди и грозы. Днем воздух прогреется до +24... +26 градусов.
В Карпатах дождь. Температура днем +26... +28 градусов.
На севере Украины пройдут грозовые дожди, днем ожидается +25... +27 градусов.
В центре Украины местами пройдут дожди, грозы. Днем воздух прогреется до +25... +27 градусов.
На востоке Украины дожди дожди, днем +25... +27 градусов.
На юге ожидаются грозы, днем столбик термометра поднимется до +30... +32 градусов.
В Крыму будет сухо, днем +27... +29 градусов.
В Киеве 25 июля ожидается кратковременный дождь с грозой, +25 ... +27.
Прогноз погоды на среду, 25 июля, в городах Украины:
Ужгород - +25... +27
Львов - +23... +25
Ивано-Франковск - +23... +25
Тернополь - +23... +25
Черновцы - +23... +25
Хмельницкий - +23... +25
Луцк - +23... +25
Ровно - +23 ... +25
Житомир - 25... +27
Винница - 25... +27
Одесса - +27... +29
Николаев - +29... +31
Херсон - +29... +31
Симферополь - +29 ... +31
Кропивницкий - +26 ... +28
Черкассы - +25 ... +27
Чернигов - +25 ... +27
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Суммы - +25... +27
Полтава - +26... +28
Днепр - +27... +29
Запорожье - +29 ... +31
Донецк - +27... +29
Луганск - +27... +29
Харьков - +27... +29
Киев - 25... +27
Больше двух недель почти во всех регионах Украины идут сильные дожди, местами ливни. Больше всего заливает Киевскую, Винницкую, Черкасскую, Черниговскую, Житомирскую и Днепропетровскую области.
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