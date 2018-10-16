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вторник, 16 октября 2018 20:49

Показали фото с места падения военного самолета
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Местные сфотографировали место падения Су-27
Фото: "20 хвилин"
Местные сфотографировали место падения Су-27
Местные сфотографировали место падения Су-27
Местные сфотографировали место падения Су-27

Жительница села Уланов Винницкой области рассказали о падении военного самолета Су-27.

"Было слышно гул и свист, а затем увидели дым за селом в поле. Люди сразу начали говорить, что это упал самолет-истребитель. Затем к месту, откуда был виден дым, поехала еще одна машина спасателей. Без сирены. За ними полиция", - рассказала она изданию "20 минут".

Очевидец Мария Лехова сделала фото, на которых видно, как гражданские люди отправились к месту падения самолета на машинах и велосипедах.

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"Все хотели посмотреть, что случилось. Через несколько минут над деревней и полем стал кружить другой самолет. Пошли разговоры о поисках пилота, который якобы катапультировался", - сообщила девушка

"Самолет крутился, когда падал. Крутить его начало над селом. Пилоты отводили самолет в поле", - отмечают свидетели происшествия.

Сегодня около 17 часов в районе села Пагурцы Хмельнице района Винницкой области упал самолет-истребитель Су-27. Самолет упал во время маневров военных учений "Чистое небо-2018".

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