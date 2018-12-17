Показали фото с места падения истребителя Су-27 на Житомирщине

Показали фото с места падения истребителя Су-27, который разбился 15 декабря на Житомирщине. Фотографии с места падения самолета опубликовало нидерландское авиационное издание Scramble magazine.

Автор: facebook.com/Scramblemagazine В Житомирской области при заходе на посадку разбился самолет Су-27

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Появилась новая информация об аварии истребителя

Автор: facebook.com/Scramblemagazine В Житомирской области при заходе на посадку разбился самолет Су-27

"На снимке Су-27, бортовой номер 55, серийный номер 36911021308 с 831 тактической авиационной бригады, находится в поле рядом с аэропортом Озерное", - говорится в публикации.

15 декабря около 15.00 на Житомирщине при заходе на посадку разбился самолет Су-27.Погиб майор 43-летний Александр Фоменко, который был начальником воздушно-огневой и тактической подготовки бригады тактической авиации воздушного командования "Центр" Воздушных сил Вооруженных сил Украины. Военная прокуратура открыла уголовное производство по факту крушения истребителя.