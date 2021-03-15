Показали фото подозреваемого в убийстве Марии Борисовой

Причастность подозреваемого к изнасилованию и убийству 7-летней Марии Борисовой из села Счастливое Херсонской - обоснована. И установлена ​​генетическими экспертизами.

Злоумышленник находится под стражей без права на залог. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

Автор: t.me/mvs_ukraine В селе Счастливое Херсонской 7 марта исчезла 7-летняя Мария Борисова. Тело нашли 11 марта. Была изнасилована и задушена. Подозреваемый - 62-летний местный житель. В день похорон девочки порезал вены. Его биологические образцы в первую очередь были проверены молекулярно-генетической экспертизой, которая установила его причастность

"Проведены генетические экспертизы, которые установили обоснованную причастность этого человека к преступлению. Мужчине, который и ранее привлекался к уголовной ответственности, сообщено о подозрении в изнасиловании и убийстве малолетней Марии Борисовой", - отметил Антон Геращенко.

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Подозреваемый отказывается свидетельствовать против себя. Однако общается с государственным адвокатом.

Следствие по делу продолжается. Где именно произошло преступление и где подозреваемый прятал тело почти 4 суток - пока не сообщается.

7-летняя Мария Борисова исчезла 7 марта. В тот день играла с соседскими детьми и 10-летним братом. Последний раз ее видели возле остановки общественного транспорта около 17:30. Побежала туда, чтобы встретить отца с работы. Он должен был привезти ей подарок к 8 Марта. Никто из детей не заметил, в какой момент исчезла девочка. Тело нашли 11 марта в недострое недалеко от дома, где жила Мария. Была изнасилована и задушена в день исчезновения, по выводам экспертов. Подозреваемого задержали 13 марта - в день похорон девочки.