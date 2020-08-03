Показали фото киевского террориста. Что о нем известно

Мужчина, захвативший отделение банка в бизнес-центре "Леонардо" в Киеве, - гражданин Узбекистана, 32-летний Каримов Сухроб Рахманович.

Террорист говорит, что в его рюкзаке есть большой заряд взрывчатки, который сдетонирует, если его убьют. Поскольку к его ноге прицеплен трос, привязанный к детонатору.

Автор: facebook.com/anton.gerashchenko.7 Мужчина угрожает устроить взрыв в бизнес-центре "Леонардо" в центре Киева

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По публикациям в социальных сетях - это психически неуравновешенный человек. Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко и показал фото террориста.

"Мы пока не знаем, насколько серьезны его намерения и действительно ли у него настоящая взрывчатка. Поэтому выбрана стратегия переговоров. На месте создан оперативный штаб СБУ и полиции. Введен в действие план специальной операции "Бумеранг", - рассказал Геращенко.

3 августа в 12:00 в полицию позвонила представительница "Универсал Банка" и сообщила, что в отделении находится мужчина в возрасте до 39 лет со взрывчаткой. Банк расположен в бизнес-центре "Леонардо". Работники банковского учреждения покинули помещение, а руководитель отделения осталась по собственному желанию. Введена в действие специальная полицейская операция "Гром".