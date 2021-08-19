Показали фото детей, пропавших в лесу

Фото: zk.npu.gov.ua

Полиция разыскивает детей 5, 6, 7 и 8 лет, которые пошли в лес в Ужгородском районе на Закарпатье и потерялись. Две девочки и два мальчика.

К поискам привлекли 250 человек, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Ночью позвонила тетя пропавших, жительница села Порошково. Сообщила, что дети сестры пошли в лес собирать ягоды, однако до позднего вечера не вернулись. Родные пытались самостоятельно разыскать детей, но безрезультатно", - сказано в сообщении.

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К розыску детей привлекли весь личный состав местной и некоторых сотрудников областной полиции, кинологов, спасателей, сотрудников лесной охраны. Присоединились и неравнодушные гражданские. Они всю ночь прочесывали лес и близлежащие деревни.

Всех, кто располагает информацией о детях, просят звонить 102 или 102.

Вечером 18 августа вблизи села Порошково Ужгородского района на Закарпатье исчезли четверо детей. Сообщили сначала об исчезновении трех девочек и одного мальчика - 5-летней Людмилы, 6-летнего Николая, 7-летней Марии и 8-летней Даниелы. Эту информацию Gazeta.ua уточняет. Жизнь детей под угрозой. Ночью температура в лесу опускалась до +9°C.