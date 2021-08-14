Пока "бегал" - задушил еще одного: задержали подозреваемого в убийстве предпринимателя

В Одесской области задержали 35-летнего Ивана Будеча. Его подозревают в убийстве предпринимателя из Винницы 55-летнего Григория Барабаша.

Мужчина исчез 25 июля. После объявления в розыск тело нашли в реке в Одесской области. Ему проломили голову. Особу подозреваемого установили сразу. И объявили его в розыск, рассказала Gazeta.ua дочь убитого Юлия Руда.

Фото: facebook.com/Юлия Руда

Будеч - житель Кировоградской области. Неоднократно судимый за за кражи и угона авто. В конце апреля освободился из мест лишения свободы. С Григорием Барабашем поехал в Одессу за товаром. А убил его на обратном пути на берегу реки Южный Буг в Подольском районе Одесской области, рассказал начальник областной полиции Олег Бех.

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"Признался, что они с предпринимателем поссорились, выпив лишнего во время отдыха у реки. Но по какой причине - не вспомнил. Во время ссоры он разбил мужчине голову. Бросив его в воде, где все произошло, он скрылся с места преступления на его микроавтобусе с товаром. Mercedes-Benz нашли в поле на территории Кировоградской области", - говорит Бех.

Позже выяснилось, что Будеч, пока был в розыске, убил еще и 83-летнего пенсионера с Любашевской объединенной территориальной общины в Одесской области.

"Пришел, чтобы украсть деньги. А когда хозяин его заметил - задушил и ударил топором, забрал 11 тысяч гривен и сбежал", - добавил Бех.

Подозреваемый находится под стражей по решению суда. За разбой, два умышленных убийства и угон автомобиля фигуранту грозит пожизненное лишение свободы.

В Одесской области нашли убитым предпринимателя из Винницкой 55-летнего Григория Барабаша, который исчез 25 июля. В тот день он уехал из Одессы на автомобиле Mercedes и связь с ним оборвалась. Тело обнаружили 29 июля недалеко от села Дубиново в Подольском районе.