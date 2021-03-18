Поймали вора в законе "Мамуку Хонского"

В Одессе полицейские 17 марта задержали вора в законе по кличке "Мамука Хонский"

В Украину он попал незаконно и временно поселился в Одессе, сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины.

Фото: npu.gov.ua

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"Статус" вора в законе "44-летний уроженец Грузии и гражданин Российской Федерации получил в 2005 году, отбывая наказание в тюрьме. Он неоднократно был осужден за совершение тяжких преступлений. В общем провел в местах лишения свободы РФ более 20 лет. Последний раз уволился в октябре 2020 года ", - говорится в сообщении.

Сейчас мужчина находится в пункте временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства. Решается вопрос о выдворении его за пределы государства с запретом въезда.

С Украины выдворили "криминалитета" по кличке "Гоча" 9 февраля. 60-летний гражданин Грузии активно пытался установить связь с местным криминальным авторитетом, чтобы участвовать в организации и координации совершения уголовных преступлений.