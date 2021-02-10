Из Украины выдворили криминалитета "Гочу"

С Украины выдворили грузинского "криминалитета" по кличке "Гоча". Фото: espreso.tv

С Украины выдворили "криминалитета" по кличке "Гоча" 9 февраля.

60-летний гражданин Грузии активно пытался установить связь с местным криминальным авторитетом, чтобы участвовать в организации и координации совершения уголовных преступлений, сообщили в управлении коммуникации Нацполиции.

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"Иностранец нелегально попал в Украину и скрывался в одном из населенных пунктов Днепропетровской области, где его и задержали. Он активно пытался установить связь с местным "криминалитетом", чтобы участвовать в организации и координации совершения уголовных преступлений", - рассказали в полиции.

Полицейские доставили иностранца в порт Черноморска, откуда он был выдворен за пределы государства. В течение 5 лет ему запрещен въезд в Украину.

Недавно из Украины выдворили 39-летнего вора в законе по кличке "Зюся". Он прибыл в Киев, чтобы встретиться с лицами из криминальной среды и решить вопрос перераспределения денежных "потоков", полученных от совершения имущественных преступлений.