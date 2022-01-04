Поймали преступников, которые выбивали у предпринимателя несуществующий долг

Фото: Национальная полиция

В Ивано-Франковской области разоблачили преступную группировку, которая требовала вернуть несуществующий долг.

Расследованием занимались оперативники управления стратегических расследований Нацполиции в Ивано-Франковской области совместно со следователями областной полиции.

Деньги злоумышленники потребовали от местного предпринимателя. Хотели получить 200 тыс. грн. Преступники угрожали избиением ему и родственникам, а также уничтожением имущества.

4 января оперативники и следователи при силовой поддержке роты полиции особого назначения задержали трех участников преступной группы. Это местные жители, 26, 36 и 38 лет.

Полицейские задокументировали перечисление части средств на банковскую карту злоумышленников.

Фигурантам сообщили о подозрении. Устанавливают других причастных к преступлению.

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Подозреваемым грозит лишение свободы сроком от трех до семи лет.

В Одесской области разоблачили деятельность преступной группы во главе со "смотрящим" за Черноморском. Они выбивали у мужчины несуществующий долг. Задержали обоих "авторитетов" при получении денег от потерпевшего, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.