Поймали мужчину, который украл у брата Найема мотоцикл

Похитителя мотоцикла задержали в Киеве. Фото: УНИАН

В Киеве полиция задержала мужчину, который похитил мотоцикл юриста Маси Найем - брата нардепа Мустафа Найема.

"Задержали только что - и похитителя, и мотоцикл", - сообщает источник "Украинской правды" в правоохранительных органах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Бокс и бизнес в столице - СМИ рассказали о нападающем на нардепа Найема

У Маси Найема мотоцикл угнали утром 11 мая. Событие произошло под зданием Апелляционного суда в Киеве. Юрист приехал на судебное заседание по делу об избиении Мустафы Найема.

После нападения в центре Киева народный депутат Мустафа Найем находится в клинике без охраны. Об этом сообщил брат политика и юрист Маси Найем. Он считает, что дело могут переквалифицировать с хулиганства.