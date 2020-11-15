Поймали мужчину, который избил полицейского

На Ивано-Франковщине избили полицейского. Фото: Национальная полиция

В Ивано-Франковской области задержали злоумышленника, который избил полицейского.

Задержанному грозит наказание до 5 лет лишения свободы, сообщает сектор коммуникации полиции Ивано-Франковской области.

14 ноября в 21.30 патрульные Косовского отдела полиции остановили автомобиль Iveco за нарушение правил дорожного движения. 25-летний водитель имел явные признаки алкогольного опьянения и вел себя вызывающе. Через некоторое время приехали знакомые водителя. Они вели себя агрессивно, препятствовали работе правоохранительных органов и пытались забрать водителя с места происшествия.

В какой-то момент нарушитель подошел к полицейскому и ударил его в лицо. После этого он и его знакомые исчезли.

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На место происшествия немедленно прибыла следственно-оперативная группа и вспомогательные экипажа. В течение часа правоохранители задержали хулигана. Сейчас устанавливают круг причастных лиц.

29-летний полицейский получил черепно-мозговую травму, забой мягких тканей, подкожное кровоизлияние правой ушной раковины, ссадины лобной области головы.

25 октября на избирательном участке в селе Нижбирок Гусятинского района Тернопольской области избили полицейского. Нападавшим оказался 33-летний местный житель, который пришел на помощь своему пьяному родственнику, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.