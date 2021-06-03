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четверг, 03 июня 2021 12:17

Поймали агента, который работал на российские спецслужбы

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СБУ разоблачила жителя Донецкой области. Он был завербован представителями так называемого министерства государственной безопасности ДНР, подконтрольного российским спецслужбам.

Мужчина занимал на момент задержания должность в одной из общественных организаций, которая является исполнительным партнером Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, сообщили в пресс-службе СБУ.

"Во исполнение задач кураторов он осуществлял сбор и передачу информации о местах дислокации, режиме охраны объектов Службы безопасности, Вооруженных сил, Нацгвардии, ГУР МО и ГНС Украины в Донецкой области, а также перемещения личного состава и военной техники в районе проведения ООС", - говорится в сообщении.

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Агента задержали. Ему сообщили о подозрении. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Следствие продолжается.

В Хмельницкой области СБУ разоблачила агента российских спецслужб. Также, в 2014-2016 годах он был активным участником НЗФ так называемой ЛНР.

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