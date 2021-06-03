Поймали агента, который работал на российские спецслужбы

СБУ разоблачила жителя Донецкой области. Он был завербован представителями так называемого министерства государственной безопасности ДНР, подконтрольного российским спецслужбам.

Мужчина занимал на момент задержания должность в одной из общественных организаций, которая является исполнительным партнером Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, сообщили в пресс-службе СБУ.

"Во исполнение задач кураторов он осуществлял сбор и передачу информации о местах дислокации, режиме охраны объектов Службы безопасности, Вооруженных сил, Нацгвардии, ГУР МО и ГНС Украины в Донецкой области, а также перемещения личного состава и военной техники в районе проведения ООС", - говорится в сообщении.

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Агента задержали. Ему сообщили о подозрении. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Следствие продолжается.

В Хмельницкой области СБУ разоблачила агента российских спецслужб. Также, в 2014-2016 годах он был активным участником НЗФ так называемой ЛНР.