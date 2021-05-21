Поиски пропавшей в Турции одесситки: альпинисты осмотрели гору, а полиция пошла по селам

В Турции продолжаются поиски туристки из Одессы 42-ричнии Яны Кривошеи.

Спасатели два дня обследовали именно тот участок горы, на котором, вероятно, телефон Яны последний раз был на связи. Но пока ничего не нашли. Об этом Gazeta.ua рассказал брат пропавшей Вячеслав Кривошея.

Фото: facebook.com/slava.krivosheya

"Участок очень опасный. Альпинисты использовали снаряжение. И даже ночевали на горе, так как не успели засветло вернуться. Не нашли ничего. Поэтому поиски завершились", - рассказал Вячеслав.

Эту информацию подтвердили альпинисты-поисковики изAKUT Antalya.

"Из-за отсутствия каких-либо зацепок и находок, наша команда завершила совместную операцию с İHH ve JAK'la на 18-й день постоянных поисков иностранки", - говорят альпинисты.Поскольку поиски на горе не дали результата - полиция накануне начала прочесывать местные деревни.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Поиски украинки в Турции: мобильные вышки "засекли" телефон пропавшей

Также есть вероятность, что точки, где была Яна, могли остаться на картах ресурса mapy.cz, которыми она пользовалась. Родственники связались с ними в Чехии. Но на выдачу такой информации нужен официальный запрос от полиции. Этим вопросом занимается адвокат.

С первого дня поисков женщины запускают профессиональные дроны. Брат с группой людей просматривают фото. И не теряют надежды найти Яну живой.

Также родные начали ищут организации - турецкие и международные, которые занимаются поисками пропавших людей.

В горах Анталии ищут одесситку 42-летнюю Яну Кривошею. Она полетела в Турцию 1 мая, одна отправилась на вершину горы Геик Сивриси. Оттуда прислала матери фото. А от 2 мая перестала выходить на связь. На 10 число у женщины был билет на обратный рейс. Но в самолет она не села и домой не вернулась. Тогда родные женщины сообщили украинскому консулу в Турции. В стране началась поисковая операция. К поискам привлекли специальный поисковый отряд жандармерии, собак-спасателей, волонтеров и дроны.