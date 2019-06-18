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вторник, 18 июня 2019 14:24

Поиски 11-летней Дарьи Лукьяненко: волонтеры наткнулись на еще одну жуткую находку

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Поиски 11-летней Дарьи Лукьяненко: волонтеры наткнулись на еще одну жуткую находку
11-летняя Дарья Лукьяненко исчезла 13 июня около 14.00. Девушку круглосуточно ищут 500 человек. Фото - od.npu.gov.ua

В райцентре Ивановка Одесской области 5-е сутки продолжаются поиски 11-летней Дарьи Лукьяненко.

Прочесывая местность в Ивановском районе, волонтеры на обочине нашли часть пальца взрослого человека. Он был завернут в большой полиэтиленовый пакет. В нем также лежала мужская одежда, канаты и покрывало с кровавыми пятнами, передает "Думская".

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Страшную находку передали в полицию. Связано ли это как-то с исчезновением ребенка, пока неизвестно.

Накануне во время поисков бойцы Нацгвардии нашли труп 58-летнего мужчины в могиле без креста. Был завернут в пленку, ноги мужчины были замотаны скотчем.

11-летняя Дарья Лукьяненко 13 июня около 14:00 вышла из местного рынка "Привоз", где работает ее мать. Спешила на танцевальный кружок в школу - это около 1 км. По дороге исчезла. Девушку круглосуточно ищут до полутысячи человек: полицейские из 5 окрестных райотделов, 100 нацгвардийцев, десятки спасателей и более 100 волонтеров. Проверяют заброшенные дома, лесополосы, поля и даже свежие могилы. Водолазы ищут ребенка на воде и под водой. Поиски ведутся и с воздуха. На въездах в поселке работают посты полиции, проверяют каждое авто.

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