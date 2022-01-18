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Похитили, чтобы поиздеваться: новые подробности убийства 11-летнего мальчика

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Похитили, чтобы поиздеваться: новые подробности убийства 11-летнего мальчика
В Запорожской области нашли убитым 11-летнего Максима Самофалова, пропавшего пять месяцев назад. Фото: zp.npu.gov.ua

В Акимовке Запорожской области похоронили 11-летнего Максима Сафонова, которого замучили похитители. Его палачам - 25-летнему Валерию из Радивоновки и 45-летнему Геннадию из Акимовки избрали меры пресечения - два месяца под стражей без права на залог.

Мотивы убийства остаточно неизвестны. Следователи рассматривают несколько версий, рассказали Gazeta.ua источники в полиции.

"Максим жил с бабушкой в Акимовке. Оттуда же один из подозреваемых. Допускаем, что Максим знал обоих. Рассматриваем версию, что его похитили, чтобы поиздеваться", - рассказал источник.

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Максим Сафонов не раз убегал из дома, но каждый раз возвращался. Потому после очередного исчезновения мать не сразу обратилась в полицию. Позже объяснила – искала сама.

Мальчик жил с бабушкой. Учился в школе-интернате по решению исполкома поселкового совета. Мать Максима второй раз вышла замуж и сыном не занималась. Его 16-летний брат отбывает наказание за кражу.

Откуда полиция получила информацию, где именно пропавший ребенок, не разглашают. Следствие продолжается.

В Запорожской области нашли тело 11-летнего Максима Самофалова из поселка Акимовка 17 января. Пропал пять месяцев назад – 29 августа 2021 года вышел из дома и не вернулся.

Школьника похитили, пытали. А когда умер от побоев – забетонировали в подвале дома, где удерживали. При этом подозревают двоих мужчин – им 46 и 25 лет.

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