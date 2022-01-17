Похитили, пытали и закатали в бетон: нашли тело пропавшего 11-летнего мальчика

В Запорожской области нашли тело 11-летнего Максима Самофалова из поселка Акимовка. Пропал пять месяцев назад – 29 августа 2021 года вышел из дома и не вернулся.

Школьника похитили, пытали. А когда умер от побоев – забетонировали, рассказала Gazeta.ua Елена Лебединская из отдела коммуникации областной полиции.

Автор: zp.npu.gov.ua В Запорожской области нашли убитым 11-летнего Максима Самофалова, пропавшего пять месяцев назад

"Труп мальчика обнаружен закопанным в погребе на территории частного дома в Акимовской общине", - рассказала Лебединская.

Подозреваемые были задержаны в Запорожье. Это двое ранее судимых мужчин 24 и 45 лет, добавили в прокуратуре области.

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"В августе 2021 года мужчины похитили 11-летнего мальчика. Насильно посадив ребенка в автомобиль, отвезли в дом в селе Радивоновка Мелитопольского района. Мальчика избивали и удерживали в подвале в течение двух недель. От полученных телесных повреждений ребенок умер. Его тело спрятали в том же подвале, залив бетоном", - рассказали в прокуратуре.

Автор: zp.npu.gov.ua Подозреваемые были задержаны в Запорожье. Это двое ранее судимых мужчин 24 и 45 лет

Известно, что старший из подозреваемых девять лет находился за решеткой за совершение тяжких преступлений. Мотив преступления правоохранители пока не раскрывают.

О Максиме Самофалове известно, что был учеником 5-го класса школы-интерната села Терпение Мелитопольского района.

Следствие по делу продолжается.

В селе Счастливое Олешкивского района Херсонской области нашли мертвой 7-летнюю Марию Борисову. Девочку круглосуточно искали с полтысячи человек. Предполагали, что Марию похитили. На пятый день тело девочки обнаружили в сарае без крыши, недалеко от дома семьи Марии. Было завязано в полимерном мешке. Ребенка изнасиловали и задушили руками в день исчезновения, установили эксперты. На подозреваемого вышли в день похорон девочки. Это – местный 62-летний Николай. Имел три судимости за хулиганство и избиение. Вышел из тюрьмы в 2005 году. В преступлении он сознался. Повесился в камере следственного изолятора 23 апреля. Дело было закрыто в связи со смертью подозреваемого.