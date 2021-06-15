Похищение сербского бизнесмена в Киеве: в полиции раскрыли подробности

Полицейские задержали организатора и установили заказчиков сербского бизнесмена, владельца компании "Дельта Спорт" Милована Рогановича. Фото: npu.gov.ua

Полицейские задержали организатора и установили заказчиков сербского бизнесмена, владельца компании "Дельта Спорт" Милована Рогановича.

Мотивом преступления было его состояние. Заказчиками оказались лица из ближайшего окружения пострадавшего. За выполнение "работы" фигуранты обещали организатору преступления недвижимость в Москве стоимостью $2 млн, сообщили в департаменте стратегических расследований Нацполиции.

Чтобы спасти жизнь мужчине, полицейские в несколько этапов провели спецоперацию: вышли на организатора, совместно с сербскими коллегами провели следственные действия, инсценировали похищение мужчины и задержали организатора.

"В декабре прошлого года оперативники получили информацию о подготовке похищения гражданина Сербии: организатор как раз подыскивал исполнителей. Впоследствии было установлено и лицо будущей жертвы. Это - иностранец, который имел прибыльный бизнес в Украине. Сначала удалось выйти на организатора. Это - гражданин Украины, который временно проживал за рубежом. Именно он и подыскивал лиц, которые похитят потерпевшего. Впоследствии установили заказчиков и их мотивы. Чтобы завладеть состоянием потерпевшего, лица из ближайшего окружения решили от него избавиться: похитить, заставить подписать необходимые документы, а потом убить. Для этого организатору передали всю информацию о мужчине", - рассказали в полиции.

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Преступный план собирались реализовать во время очередного визита пострадавшего в Украину - несколько раз в год он приезжал для контроля деятельности бизнеса.

После инсценировки похищения заказчику передали доказательства. 11 июня организатора задержали на территории Закарпатской области после передачи исполнителю $10 тыс. в качестве части вознаграждения.

Ему сообщили подозрение по нескольким статьям. Арестовали без права на залог. Следствие продолжается.

О похищении на Подоле в Киеве сербского бизнесмена Милована Рогановича сообщили 7 июня. И даже распространили соответствующее видео. На нем видно, как трое неизвестных в масках силой сажают мужчину в автомобиль. Позже стало известно, что якобы об исчезновении мужчины, который перестал выходить на связь, полиции сообщил его друг.