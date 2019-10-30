Похищение ребенка в Киеве: полиция нашла авто подозреваемого

Фото: kiev.informator.ua

Столичные полицейские разыскали авто ВАЗ 21099, водитель которого якобы положил в багажник младенца и скрылся.

Такую информацию в 15.10 сообщила полиции прохожая, которая на улице Саперное Поле, 26 видела это.

При осмотре автомобиля ребенка там не было. Только похожа на корзину ручная кладь.

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Полицейские установили, что мужчина по вышеуказанному адресу проводил ремонтные работы.

Другие обстоятельства инцидента выясняют.

Информация о том, что возле станции метро "Дружбы народов" в Киеве злоумышленник похитил ребенка, поступила 30 октября. Мужчина вынес переноску с малышом и положил ее в багажник своего автомобиля. Полицейские сразу объявили план "Перехват".