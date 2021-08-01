Погребенный заживо: мужчина скончался в собственном дворе

Мужчину похоронило заживо в собственном дворе Фото: facebook.com/DSNSKyiv

Мужчину засыпало заживо под землей. Это произошло на улице Садовой в Дарницком районе Киева, когда человек копал колодец на своем дворе.

Об этом сообщила ДСНС в Киеве

Из-за оползня хозяин умер в яме глубиной 4 м. Спасти его не удалось, несмотря на старания 10 спасателей со специальным оборудованием.

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Далее обстоятельства смерти человека выяснять следствие.

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