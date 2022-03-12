Пограничники под Мариуполем отразили наступление и ликвидировали пачку россиян

Пограничники, защищающие город, убеждают, что их боевой дух высок, сообщает МВД. Фото: "Слово и дело"

Пограничники отразили наступление российских оккупантов в одном из секторов в Мариуполе. В результате боя ликвидировали 15 российских захватчиков, двое прикоридонников взяли в плен, остальные оккупанты - сбежали.

Об этом сообщает Министерство внутренних дел.

"Защитники Украины мужественно сдерживают наступление агрессора на Мариуполь. Сегодня пограничники в своем секторе ответственности отразили наступление вражеской группы. В результате боя пятнадцать российских военнослужащих ликвидированы, еще двое были взяты в плен, остальные агрессоры сбежали", - говорится в сообщении.

Несмотря на то, что с подразделениями в Мариуполе не всегда есть связь, пограничники, защищающие город, убеждают, что их боевой дух высок, сообщает МВД.

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"Они вместе с собратьями из ВСУ, НГУ и другими силами обороны чувствуют поддержку горожан и всеми силами готовы защищать их и Украину", - отмечает министерство.

Враг продолжает бомбить Мариуполь Донецкой области. Город 12 дней держат в беспощадной блокаде. Погибли 1582 мирных жителя, по данным на 11 марта. Из-за авиаударов российских оккупантов 12 марта погибли еще шесть гражданских, двое из них - дети. Многие мирные ранены. Город бомбят каждые полчаса. Россия шестой день срывает доставку гуманитарного груза из Запорожья в Мариуполь.