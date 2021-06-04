Погибшую в турецких горах украинку привезли домой

Тело одесситки 42-летней Яны Кривошеи, которая погибла в горах турецкой Анталии, привезли домой. Фото: sabah.com.tr

Тело одесситки 42-летней Яны Кривошеи, которая погибла в горах турецкой Анталии, привезли на родину 3 июня.

Репатриацией занималась частная похоронная компания, пишет турецкое издание Sabah.

"Тело погибшей альпинистки отправлено в Украину", - сообщает издание.

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Официальное заключение о причине смерти выдадут уполномоченные органы Турции позже.

"Вывод будет только через несколько месяцев. В таких случаях процедурные сроки длительные", - пояснил консул Украины в Анталии Эмир Рустамов, передает "Укринформ".

Похоронят Яну Кривошею в Одессе 5 июня, сообщил ее брат Вячеслав Кривошея. Время и место прощания он сообщит позже.

В Турции нашли тело альпинистки из Одессы 42-летней Яны Кривошеи 28 мая. Погибла, сорвавшись со скалы Геик Сивриси. Ее искали более двух недель. Яна улетела на отдых 1 мая. Одна отправилась на вершину. Оттуда прислала матери фото. На следующий день перестала выходить на связь. На 10-е число у женщины был билет на обратный рейс. Но в самолет она не села и домой не вернулась. Родные Яны сообщили украинскому консулу в Турции. В стране началась масштабная поисковая операция.