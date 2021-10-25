Погибла на месте: инфицированная Covid-19 выпала из окна больницы

 
Ексклюзивы
1/5
Немытый унитаз купили за миллион долларов. Десять уникальных лотов аукционов
Немытый унитаз купили за миллион долларов. Десять уникальных лотов аукционов
Просмотров: 1260
Садизм и содомия – главные российские скрепы
Садизм и содомия – главные российские скрепы
1 Просмотров: 1548
Тигипко показал третью жену, Ивченко браконьерствовал, Зеленского сравнили с Януковичем: неделя политиков - в фото
Тигипко показал третью жену, Ивченко браконьерствовал, Зеленского сравнили с Януковичем: неделя политиков - в фото
Просмотров: 5616
"Только не Эверест" - просила мать": Ирина Галай стала первой украинкой, поднявшейся на самую высокую гору мира
"Только не Эверест" - просила мать": Ирина Галай стала первой украинкой, поднявшейся на самую высокую гору мира
Просмотров: 468
"Сколько терпеть это унижение?": впервые проверяли ковид-сертификаты - как это было
"Сколько терпеть это унижение?": впервые проверяли ковид-сертификаты - как это было
Просмотров: 4077
"Просто катастрофа. Не хватило авторитарных шагов "- Головаха о вакцинации
"Просто катастрофа. Не хватило авторитарных шагов "- Головаха о вакцинации
Просмотров: 765
Как в Киеве проверяют ковид-сертификаты в транспорте - яркие фото и видео
Как в Киеве проверяют ковид-сертификаты в транспорте - яркие фото и видео
Просмотров: 3844
"Чаша весов колеблется": почему украинцы не хотят второго срока Зеленского
"Чаша весов колеблется": почему украинцы не хотят второго срока Зеленского
Просмотров: 1350
Російська церква заборонила усміхнених святих
Російська церква заборонила усміхнених святих
Просмотров: 540
"Пацаны, ну что вы там? Погнали!" - как сетями "таскают" судаков и синцов на самом большом водохранилище Украины
"Пацаны, ну что вы там? Погнали!" - как сетями "таскают" судаков и синцов на самом большом водохранилище Украины
Просмотров: 4554
Фото
Все фото
3
3
6
5
8
Фестиваль парашютистов в Турции едва не обернулся трагедией для украинки
Фестиваль парашютистов в Турции едва не обернулся трагедией для украинки
Убегал от лесничих: в Черниговской области умер браконьер после убийства лося
Убегал от лесничих: в Черниговской области умер браконьер после убийства лося
Жуткая авария с детьми в Херсонской области: за рулем был несовершеннолетний
Жуткая авария с детьми в Херсонской области: за рулем был несовершеннолетний
Спасатели сняли с дерева беременную женщину
Спасатели сняли с дерева беременную женщину
Правоохранители разоблачили преступную схему денежных переводов в Крым. Масштабы поражают
Правоохранители разоблачили преступную схему денежных переводов в Крым. Масштабы поражают
Видео
Все видео
Хулиганы снесли биотуалет с посетителем внутри
Хулиганы снесли биотуалет с посетителем внутри
"Что такое "Дия"? Где у вас туалет и покурить?". Появилось видео Савченко в "Борисполе"
"Что такое "Дия"? Где у вас туалет и покурить?". Появилось видео Савченко в "Борисполе"
Бегал семь лет: задержали убийцу таксиста, который скрылся после суда
Бегал семь лет: задержали убийцу таксиста, который скрылся после суда
Солист "Ляпис-98" побил фаната на концерте. Ему грозит до пяти лет тюрьмы
Солист "Ляпис-98" побил фаната на концерте. Ему грозит до пяти лет тюрьмы
Под Киевом перевернулся автобус с белорусами
Под Киевом перевернулся автобус с белорусами
Интервью
1/5
Население Земли достигнет 11 миллиардов и начнет сокращаться
Население Земли достигнет 11 миллиардов и начнет сокращаться
Просмотров: 2268
"Зеленского может победить только новый Зеленский" - Евгений Головаха
"Зеленского может победить только новый Зеленский" - Евгений Головаха
Просмотров: 1566
Варшава разрушает основы Евросоюза
Варшава разрушает основы Евросоюза
Просмотров: 945
"Газпром режет золотую курицу. Немцы плюнут и начнут закупать сжиженный газ у США" - Игорь Эйдман
"Газпром режет золотую курицу. Немцы плюнут и начнут закупать сжиженный газ у США" - Игорь Эйдман
Просмотров: 5427
"Ермак, Смирнов и Татаров убивают судебную реформу" - Жернаков
"Ермак, Смирнов и Татаров убивают судебную реформу" - Жернаков
Просмотров: 1431
Колонка
Артем Чех
Артем Чех
24 октября 2021
Просмотров: 288
Тягловий кінь буденності
Життя вимагає усталених правил і розміреності. Інакше нічого не вийде. Інакше з асоціальної тварини з важкопрогнозованим розладом ти перетворишся на ...
понедельник, 25 октября 2021 12:30

Погибла на месте: инфицированная Covid-19 выпала из окна больницы

  Комментировать
Погибла на месте: инфицированная Covid-19 выпала из окна больницы
Больная коронавирусом пенсионерка выпала из окна больницы в Киеве. Фото: pixabay.com

В Киеве из окна инфекционного отделения городской клинической больницы №9 выпала 60-летняя пациентка. Трагедия произошла 24 октября. От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия.

Погибшая проходила курс лечения в отделении для больных коронавирусом, пишет Obozrevatel со ссылкой на анонимный источник.

"Женщина 1961 года рождения выбросилась из окна инфекционного отделения на втором этаже. Известно, что она болела коронавирусом. Предсмертной записки не было", - рассказал собеседник.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В КГГА назвали дату перехода Киева в красную зону

Правоохранители подтвердили информацию о смерти пациентки медучреждения.

"Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются", - уточнила пресс-служба столичной полиции.

В городе Каменка-Бугская Львовской области из окна больницы выпала 38-летняя медсестра. Лечилась от коронавируса. В палате лежала вместе с мужем.

Погибла на второй день госпитализации. Хотя никаких предпосылок для этого, говорят медики, у женщины не замечали. Напротив, она была достаточно активная, имела состояние средней тяжести.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Погибла на месте: инфицированная Covid-19 выпала из окна больницы». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
25
октября

Усик вернул титулы Кличко в Украину

Сын убитой королевы стал великим правителем

Самое читаемое
Премьер Грузии прокомментировал заявления об убийстве Саакашвили в больнице
Премьер Грузии прокомментировал заявления об убийстве Саакашвили в больнице Просмотров: 23716
Муж застреленной Болдуином украинки впервые прокомментировал ситуацию
Муж застреленной Болдуином украинки впервые прокомментировал ситуацию Просмотров: 11394
В Киеве женщина без штанов показывала водителям ягодицы: курьезное видео
В Киеве женщина без штанов показывала водителям ягодицы: курьезное видео
 Просмотров: 9306
Гороскоп на 25-31 октября: для кого эта неделя станет счастливой
Гороскоп на 25-31 октября: для кого эта неделя станет счастливой
 Просмотров: 8361
Надвигается похолодание: с понедельника прогнозируют до -9°С
Надвигается похолодание: с понедельника прогнозируют до -9°С
 Просмотров: 6183
Происшествия
Хулиганы снесли биотуалет с посетителем внутри
Хулиганы снесли биотуалет с посетителем внутри
 Просмотров: 126
Фестиваль парашютистов в Турции едва не обернулся трагедией для украинки
Фестиваль парашютистов в Турции едва не обернулся трагедией для украинки
3
 Просмотров: 459
Убегал от лесничих: в Черниговской области умер браконьер после убийства лося
Убегал от лесничих: в Черниговской области умер браконьер после убийства лося
3
 Просмотров: 1134
В Херсонской области полицейского нашли повешенным
В Херсонской области полицейского нашли повешенным Просмотров: 513
Подожгли Lexus работника Офиса генпрокурора
Подожгли Lexus работника Офиса генпрокурора
 Просмотров: 603
Больше всего комментируют
13
Майкл Щур высмеял Зеленского, который приехал смотреть бассейн
3
Госдеп США отнес россиян к "бездомным национальностям"
3
Данилов рассказал о прокремлевских группах в Украине
2
"Я за жесткую президентскую республику" - Данилов
1
Судья задекларировал миллионы наличных - объяснил, что дописал лишние нули
Голосов: 607
Голосование Поддерживаете запрет всем артистам из РФ выступать в Украине?
  • Да
  • Нет
Просмотреть