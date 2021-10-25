Погибла на месте: инфицированная Covid-19 выпала из окна больницы

Больная коронавирусом пенсионерка выпала из окна больницы в Киеве. Фото: pixabay.com

В Киеве из окна инфекционного отделения городской клинической больницы №9 выпала 60-летняя пациентка. Трагедия произошла 24 октября. От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия.

Погибшая проходила курс лечения в отделении для больных коронавирусом, пишет Obozrevatel со ссылкой на анонимный источник.

"Женщина 1961 года рождения выбросилась из окна инфекционного отделения на втором этаже. Известно, что она болела коронавирусом. Предсмертной записки не было", - рассказал собеседник.

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Правоохранители подтвердили информацию о смерти пациентки медучреждения.

"Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются", - уточнила пресс-служба столичной полиции.

В городе Каменка-Бугская Львовской области из окна больницы выпала 38-летняя медсестра. Лечилась от коронавируса. В палате лежала вместе с мужем. Погибла на второй день госпитализации. Хотя никаких предпосылок для этого, говорят медики, у женщины не замечали. Напротив, она была достаточно активная, имела состояние средней тяжести.