Погиб сын Геннадия Корбана - соцсети

Сын известного бизнесмена и политика Геннадия Корбана - Лев Корбан - якобы погиб 5 января.

Тела школьника и его одноклассницы нашли на дне реки, сообщил Telegram канал "Карточный офис".

"Школьник Лев Геннадиевич Корбан пропал сегодня днём, после того как уехал кататься с одноклассницей на багги. Позже полиция обнаружила багги на дне реки, в багги обнаружили два трупа: Льва Геннадиевича Корбана и его одноклассницы Васик Юлии Николаевны", - говорится в сообщении.

Вероятные фото с места гибели 16-летнего Льва Корбанаопубликовали в издании Dетектів-Info.

На фотографиях можно увидеть транспортное средство, на котором вероятно поехал кататься школьник со своей одноклассницей.

Свои соболезнования выразила журналист Наталья Влащенко в Facebook, а также политик Игорь Мосийчук.

В свою очередь, издание Днепр оперативный со ссылкой на собственные источники сообщает, что 5 января недалеко от Днепра 16-летние парень с девушкой катались на квадроцикле и упали в реку Мокрая Сура.

"Девушка, проживающая в Новоалександровке, вместе с приехавшим в гости из Днепра одноклассником поехала днем кататься на квадроцикле. После долгого отсутствия детей мать девушки вызвала полицию. В результате поисков квадроцикл с погибшими был обнаружен недалеко от села Новоалександровка в реке Мокрая Сура", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работали полиция и спасатели. С помощью троса квадроцикл с телами погибших ребят достали из реки. Все обстоятельства и подробности произошедшей трагедии будут устанавливать правоохранительные органы.

На сегодня официального подтверждения от самого Геннадия Корбана нет.