Поехал на курсы, которых не было: боец ​​АТО исчез при загадочных обстоятельствах

Во Кропивницким при загадочных обстоятельствах исчез боец ​​АТО Сергей Ильющенков. Мужчину разыскивают больше недели. Фото: tsn.ua

В городе Знаменка Кировоградской области пропал боец ​​АТО 42-летний Сергей Ильющенков. Мужчина вышел из дома 11 мая в обед. И до сих пор его местонахождение неизвестно.

Сергей принимал участие в антитеррористической операции в составе 57-й бригады. По возвращении из зоны АТО он работал в военной части А1201 в селе Богдановка Знаменского района. 11 мая утром вернулся домой после дежурства, отдохнул и около полудня на велосипеде отправился в местную автошколу, где проходил курсы для получения водительского удостоверения, рассказала жена пропавшего Ирина Ильющенкова.

"Меня дома на тот момент не было. Сергей сказал моей маме, что ему позвонили из автошколы и сказали прийти на 12:00. Он уже вышел за калитку, но вспомнил, что не взял ключ от замка к велосипеду. Поэтому вернулся за ключом, взял, а потом сел и поехал. После этого мы его не видели. Уже вечером мы забеспокоились, что его долго нет. Поехали в автошколу, там нам сказали, что никаких занятий в тот день у них не было, и его там не видели", - рассказала Ирина, передает ТСН.ua.

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Все вещи мужа дома: паспорт, военное удостоверение, жетоны, одежда, часы, телефон. Единственное, что не может найти - банковскую карточку мужа, но, чтобы проверить банковские счета и движении средств на них, необходимо решение суда, которого у нее пока нет. Родные мужчины сразу обратились в полицию.

"Мы активно его ищем. Военные и правоохранители проверили посадки, заброшенные здания, у нас тут рядом лес, тоже там искали - никаких зацепок. В пятницу обошли другой микрорайон. Мое сообщение в соцсети об исчезновении мужа увидела незнакомая женщина и сообщила, что нашли тело повешенного человека с велосипедом в другом районе Кировоградской области. Но следователь, которая ведет это дело, выяснила, что это не он. Куда Сергей мог деться, я не знаю", - добавила Ирина Ильющенкова.

По словам женщины, суицидальных настроений в мужа она не замечала, он был спокойным. Поиски продолжаются.

В Черкасской области нашли мертвым пропавшего ветерана-разведчика 95-й бригады Анатолия Ганненко из села Грищинцы. Тело обнаружили в водоеме вблизи села Бобрица. О нем ничего не было известно с 28 декабря прошлого года. Мужчина отдыхал в местном баре вместе с друзьями. Оставив на столе телефон, он встал и вышел из заведения. Это зафиксировала камера наблюдения. После этого его в Бобрице никто не видел.