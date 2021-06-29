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вторник, 29 июня 2021 03:49

Поджог техники "Автострады": владелец установил солидное вознаграждение

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Поджог техники &quot;Автострады&quot;: владелец установил солидное вознаграждение
Подожгли технику, которая ремонтирует мост в Николаеве. Фото: ГУ ГСЧС в Николаевской области

Строительная компания "Автострада" предлагает вознаграждение за раскрытие преступлений против нее.

"За последние месяцы было совершено несколько попыток запугивания группы компаний "Автострада" путем поджога, сначала асфальтобетонных заводов, а сегодня, 28.06, в городе Николаев - дорожной техники. Все эти противоправные действия расцениваю исключительно как угрозы и запугивание лично меня как владельца .. . Отдельно хотел бы обратиться к тем, кто может помочь в раскрытии поджогов в Черкассах и сегодня в Николаеве - устанавливаем вознаграждение", - написал владелец предприятия Максим Шкиль в Фейсбуке.

За информацию относительно исполнителей преступлений предлагают 500 тыс. грн, за раскрытие исполнителей и организатора - 2 млн грн, за разоблачение и задержание заказчика - 5 млн грн.

Убытки от поджогов составляют более 20 млн грн. Впрочем, как отметил Шкиль, вся техника была застрахована.

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В Николаеве ночью трое неизвестных облили неизвестной смесью и подожгли дорожную технику, привлеченного к ремонту Варваровского моста. Полностью сгорела машина для холодного фрезерования WIATGEN w200, горел также асфальтоукладчик.

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