Поджог поместья Гонтаревой: преступник попал на записи камер

В Гореничах под Киевом сожгли дом Валерии Гонтаревой. Фото - dtp.kiev.ua

Охранник дома семьи бывшей главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой ночью слышал посторонний шум. Когда мужчина вышел во двор, увидел, что горит крыша дома.

Также во время просмотра записей с камер видеонаблюдения выявлено, что около 03:00 неизвестный перелезал через забор домовладения, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"С мая дом использовался как дачный, до сентября этого года территория домовладения находилась под охраной 6 работников. На момент возникновения пожара на месте находился только один охранник", - сказано в сообщении.

Полиция выясняет все обстоятельства возгорания и принимаются меры по поиску и установлению лица, совершившего поджог. Открыто уголовное производство. Злоумышленнику грозит до 10 лет за решеткой. Продолжаются следственные действия.

Пожар в доме Валерии Гонтаревой произошел около трех ночи 17 сентября. Дом выгорел дотла. В полиции рассматривают несколько версий возгорания. Одна из них - поджог. Не исключают другие версии - неосторожное обращение с огнем или короткое замыкание.