Поджог поместья Гонтаревой: преступник попал на записи камер

 
Ексклюзивы
1/5
"Нельзя быть человеком и не уважать другую жизнь" - о чем говорили на марше за животных
"Нельзя быть человеком и не уважать другую жизнь" - о чем говорили на марше за животных
Просмотров: 387
Снятием депутатской неприкосновенности забили последний гвоздь в гроб украинского парламентаризма - Терен
Снятием депутатской неприкосновенности забили последний гвоздь в гроб украинского парламентаризма - Терен
Просмотров: 738
Пора переходить от новых лиц к реальным реформам - социолог
Пора переходить от новых лиц к реальным реформам - социолог
3 Просмотров: 756
Зеленский движется в рамках социологии
Зеленский движется в рамках социологии
1 Просмотров: 864
Рейтинг Зеленского может посыпаться
Рейтинг Зеленского может посыпаться
4 Просмотров: 2430
Россия хочет затащить Украину в энергетическую ловушку
Россия хочет затащить Украину в энергетическую ловушку
Просмотров: 1206
"Слуга народа" фактически уничтожила оппозицию
"Слуга народа" фактически уничтожила оппозицию
2 Просмотров: 2916
Как создать миллион рабочих мест
Как создать миллион рабочих мест
5 Просмотров: 1413
Новый обмен будет, если Украина согласится на капитуляцию в войне
Новый обмен будет, если Украина согласится на капитуляцию в войне
3 Просмотров: 2097
Путин завидует Зеленскому
Путин завидует Зеленскому
Просмотров: 2952
Фото
Все фото
5
3
5
8
3
Под Киевом сожгли дом Гонтаревой
Под Киевом сожгли дом Гонтаревой
34-летний мужчина зарезал 18-летнюю возлюбленную и ранил ее друга
34-летний мужчина зарезал 18-летнюю возлюбленную и ранил ее друга
От удара вылетели сиденья: в Киеве бус протаранил маршрутку с людьми
От удара вылетели сиденья: в Киеве бус протаранил маршрутку с людьми
Под Киевом водитель влетел в остановку
Под Киевом водитель влетел в остановку
Столкнулись две маршрутки с пассажирами. Есть пострадавшие
Столкнулись две маршрутки с пассажирами. Есть пострадавшие
Видео
Все видео
Показали видео пожара в доме Гонтаревой под Киевом
Показали видео пожара в доме Гонтаревой под Киевом
В Киеве более 30 автомобилей облили кислотой
В Киеве более 30 автомобилей облили кислотой
Показали видео с места ДТП с "новой Зайцевой"
Показали видео с места ДТП с "новой Зайцевой"
В столице горит свалка
В столице горит свалка
На Марше равенства в Харькове произошел взрыв
На Марше равенства в Харькове произошел взрыв
Интервью
1/5
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Просмотров: 4770
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Просмотров: 1665
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Просмотров: 30951
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Просмотров: 6777
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 2583
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
16 сентября 2019
1 Просмотров: 468
Кавуни
За сезон я можу не скуштувати жодної дині. Але кавун у хаті має бути щодня. Це почалося з материних оповідань про педагогічну практику. Студенткою її ...
вторник, 17 сентября 2019 10:20

Поджог поместья Гонтаревой: преступник попал на записи камер

  Комментировать
Поджог поместья Гонтаревой: преступник попал на записи камер
В Гореничах под Киевом сожгли дом Валерии Гонтаревой. Фото - dtp.kiev.ua

Охранник дома семьи бывшей главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой ночью слышал посторонний шум. Когда мужчина вышел во двор, увидел, что горит крыша дома.

Также во время просмотра записей с камер видеонаблюдения выявлено, что около 03:00 неизвестный перелезал через забор домовладения, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пожар в доме Гонтаревой: первые подробности

"С мая дом использовался как дачный, до сентября этого года территория домовладения находилась под охраной 6 работников. На момент возникновения пожара на месте находился только один охранник", - сказано в сообщении.

Полиция выясняет все обстоятельства возгорания и принимаются меры по поиску и установлению лица, совершившего поджог. Открыто уголовное производство. Злоумышленнику грозит до 10 лет за решеткой. Продолжаются следственные действия.

Пожар в доме Валерии Гонтаревой произошел около трех ночи 17 сентября. Дом выгорел дотла. В полиции рассматривают несколько версий возгорания. Одна из них - поджог. Не исключают другие версии - неосторожное обращение с огнем или короткое замыкание.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Поджог поместья Гонтаревой: преступник попал на записи камер». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
17
сентября

Разбился Андрій Гусин

Россия нарушила 5 международных договоров

Пловец вытащил из воды пассажиров троллейбуса

Самое читаемое
Обнаженная на фоне природы: украинский фотограф устроила интимную съёмку самой богатой девушке в мире
Обнаженная на фоне природы: украинский фотограф устроила интимную съёмку самой богатой девушке в мире
6
 Просмотров: 55269
&quot;В стриптиз или в порно?&quot; - Эрика Герцег полностью оголилась для фанатов
"В стриптиз или в порно?" - Эрика Герцег полностью оголилась для фанатов
4
 Просмотров: 30511
Жить осталось несколько дней - стало известно состояние Заворотнюк
Жить осталось несколько дней - стало известно состояние Заворотнюк Просмотров: 22149
Мила Кунис, Эштон Кутчер и Робин Райт: Зеленские встретились с голливудскими звездами
Мила Кунис, Эштон Кутчер и Робин Райт: Зеленские встретились с голливудскими звездами
6
 1 Просмотров: 18028
Астролог рассказала, кому следующая неделя принесет славу и деньги
Астролог рассказала, кому следующая неделя принесет славу и деньги
 Просмотров: 14796
Происшествия
В Польше произошла авария с украинским автобусом
В Польше произошла авария с украинским автобусом Просмотров: 9
В полиции озвучили версии возгорания дома Гонтаревой
В полиции озвучили версии возгорания дома Гонтаревой 1 Просмотров: 405
Аваков о поджоге дома Гонтаревой: "Недопустимое проявление криминального давления"
Аваков о поджоге дома Гонтаревой: "Недопустимое проявление криминального давления" 1 Просмотров: 450
Пожар в доме Гонтаревой: первые подробности
Пожар в доме Гонтаревой: первые подробности Просмотров: 657
8-летнюю украинку удочерили и бросили в Америке
8-летнюю украинку удочерили и бросили в Америке Просмотров: 1260
Больше всего комментируют
10
Богдан: Отдельные политсилы пытаются дестабилизировать ситуацию
7
У Зеленского не видят смысла от пресс-конференций
5
Россияне идут вон, тогда выборы на Донбассе - Зеленский
3
Пора переходить от новых лиц к реальным реформам - социолог
3
Историк объяснил, почему опасно открывать архивы КГБ
Голосов: 1059
Голосование Сколько времени Алексей Михайличенко продержится на посту главного тренера киевского "Динамо"?
  • 1) до зимы
  • 2) до лета
  • 3) два года
  • 4) полностью отработает трёхлетний контракт
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua