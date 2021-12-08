Поджог машины журналиста на Закарпатье: полиция задержала исполнителя

Служба безопасности Украины совместно с Нацполицией разоблачила в Закарпатской области исполнителя поджога автомобиля регионального журналиста Павла Белецкого.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Фото: ssu.gov.ua

Поджигателем оказался местный житель. Его неоднократно привлекали к уголовной ответственности и судили за совершение тяжкого преступления.

"Мотивом совершения преступления стало долговое обязательство потерпевшего. Проверяется причастность фигуранта к совершению других незаконных действий против представителей СМИ", - отметили в СБУ.

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Злоумышленнику сообщили о подозрении - умышленном уничтожении или повреждении имущества. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Продолжаются следственные действия по установлению и привлечению к ответственности заказчиков преступления и других лиц, причастных к противоправной деятельности.

Утром 5 декабря в Ужгороде сгорел автомобиль, принадлежащий Павлу Белецкому и его жене. Огонь полностью уничтожил транспортное средство и частично повредил автомобиль его близкого родственника. Поджог Белецкий связал со своей профессиональной деятельностью. Павел Белецкий - основатель и главный редактор информационного агентства "ЗИДО".