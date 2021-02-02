Поджог "Эпицентра": следователи уточнили информацию по сообщнику поджигателя

На Николаевщине подожгли торговый центр "Эпицентр". Фото: t.me/dsns_telegram

Полиция рассматривает все версии поджога "Эпицентра" в Первомайске на Николаевщине.

Информация о сообщнике пока что не подтверждается, сообщили в пресс-службе МВД.

"Злоумышленник, вооруженный ножом и топором, поджег помещение, а при попытке его задержания пострадали двое охранников. Они находятся в медицинском учреждении, их жизни ничего не угрожает. Полицейские выясняют мотивы совершения и проверяют все возможные версии совершенного преступления", - говорится в сообщении.

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Дело расследуют как умышленное уничтожение или повреждение имущества и покушение на умышленное убийство. За содеянное подозреваемому грозит до пожизненного лишения свободы.

Свидетелей поджога просят откликнуться по телефонам: 0(5161) 752 02, 0(512) 53 19 03, 0(93) 819 24 49, 0(66) 193 61 89 или 102.

Пожар в "Эпицентре" в Первомайске произошел днем ​​2 февраля. Поджигателем оказался 37-летний мужчина, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности.