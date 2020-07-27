Подтопленные улицы и обесточенные дома: в городе за ночь выпала 4-месячная норма осадков

Фото: Газета "Суббота"

Ливень с грозой охватили город Бердянск Запорожской области в ночь на 27 июля.

Из-за этого произошли аварии в системе электроснабжения, сообщает газета "Суббота".

В нижней части города подтоплены улицы Победы, Труда, Свободы. Ливневая канализация пропускает воду.

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Из-за ливня часть города осталась без электроэнергии. Обесточены Коса, Военный городок и частично Нагорная часть. В то же время на Косе произошла авария на высоковольтной линии после того, как в нее попала молния.

В Харьковской области в ночь на 14 июля выпало 87 мм осадков, что в 1,5 раза больше месячной нормы. Также это абсолютный суточный максимум осадков за весь период наблюдений. Прошлый рекорд был зафиксирован в июле 1881 года и составлял 83 мм.