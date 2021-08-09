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понедельник, 09 августа 2021 11:12

Подрывника спасали раненные осколками полицейские: новые подробности взрыва гранаты
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В Кривом Роге 61-летний мужчина подорвался на гранате. Осколочные ранения получили полицейские, которые вели с ним переговоры
Фото: t.me/mvs_ukraine
В Кривом Роге 61-летний мужчина подорвался на гранате. Осколочные ранения получили полицейские, которые вели с ним переговоры
В Кривом Роге 61-летний мужчина подорвался на гранате. Осколочные ранения получили полицейские, которые вели с ним переговоры

В полиции сообщили новые подробности взрыва гранаты в Кривом Роге Днепропетровской области.

Мужчина зашел в магазин и сказал, что взорвет себя. Продавец вызвала патрульных. Те обнаружили мужчину с гранатой в руках на улице, недалеко от магазина. Начались переговоры, сообщили в пресс-службе МВД.

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"Полицейские немедленно оцепили территорию, поскольку существовала угроза многим гражданам. И вели переговоры. Первую гранату мужчина все же отдал полицейским. Однако сразу же достал из кармана еще одну гранату и вытащил предохранительное кольцо. Переговоры продолжались около 20 минут. Полицейские и нацгвардейцы делали все возможное, чтобы предотвратить опасность для других людей. Однако мужчина бросил гранату, и она взорвалась. Патрульные, сами раненные осколками от взрыва, оказали мужчине домедицинскую помощь", - сказано в сообщении.

Мужчина жив, но остался без ноги. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

Трагедия произошла 8 августа. Ранее сообщалось, что мужчина пришел на проходную горного комбината с двумя гранатами и требовал пропустить его на территорию. На место вызвали полицейских. Те обнаружили мужчину во дворе. Он в прямом смысле сидел на одной гранате, а другую держал в руке. Известно, что подрывник с 2014-го принимал участие в антитеррористической операции и несколько раз ездил на восток страны защищать родину. Он разведен, похоронил родителей несколько лет назад и жил один. Сослуживцы пострадавшего отзываются о нем исключительно хорошо.

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