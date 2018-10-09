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вторник, 09 октября 2018 09:27

Подросток зашел в метро и пропал

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В Харькове правоохранители разыскивают 17-летнего Руслана Михальского. Он зашел на станцию ​​метро Армейская и уехал в неизвестном направлении, сообщили в отделе полиции в метрополитене.

"Разыскивается Руслан Михальский, 2001 года рождения, который около 15:30 8 октября зашел на станцию ​​харьковского метрополитена Армейская и уехал в неизвестном направлении", - говорится в сообщении.

Автор: Отдел полиции в метрополитене ГУ НП Украины в Харьковской области
  В Харькове разыскивают 17-летнего Руслана Михальского
В Харькове разыскивают 17-летнего Руслана Михальского

Руслан Михальский имеет 170-175 см роста, худощавого телосложения. Был одет в зеленую куртку, красную кофту, джинсы светло-синего цвета и голубые кроссовки. Имел при себе желтый рюкзак.

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Правоохранители обращаются ко всем, кому известно местонахождение разыскиваемого, сообщить об этом по телефонам: 102 или 057 736 07 47.

В Бердянске Запорожской области 4-й месяц ищут 80-летнего Николая Анисенко. Он известный в городе хирург. Ушел из дома по делам еще 4 июня.

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