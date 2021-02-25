Подросток выпрыгнул из окна школы: что известно

С сильными травмами головы и ног ребенка забрали в больницу Фото: pixabay.com

В Киеве подросток выпрыгнул из окна школы.

Трагедия произошла 25 февраля на ул. Ованеса Туманяна в Днепровском районе, пишет "Киев Оперативный".

"В лицее номер 208 парень 11-13 лет стоял у окна и снимал какие-то видео на мобильный телефон. Прошло несколько мгновений - и он выпрыгнул из окна", - говорится в заметке.

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С сильными травмами головы и ног ребенка забрали в больницу.

Обстоятельства несчастного случая выясняют полицейские.

В Святошинском районе Киева 12-летняя девушка выпала с 8-го этажа и выжила. "Скорую" вызвала полиция.