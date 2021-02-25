С восьмого этажа выпал ребенок: первые подробности

12-летняя девушка бросилась с восьмого этажа. Фото: pixabay.com

В Святошинском районе Киева 12-летняя девушка выпала с 8-го этажа и выжила.

Трагедия произошла 24 февраля, сообщил в Facebook Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Киева.

"Госпитализирована с закрытой черепно-мозговой травмой, закрытой травмой грудной клетки, закрытой травмой живота, открытым переломом голени", - говорится в сообщении.

Отметили, что "скорую" вызвала полиция. Правоохранители подозревают, что школьница пыталась покончить с собой.

Все подробности трагедии устанавливают следователи.

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