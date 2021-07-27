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вторник, 27 июля 2021 09:48

Подросток ради видео разбил бутылку алкоголя в магазине. Ее стоимость оказалась космической

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Подросток ради видео разбил бутылку алкоголя в магазине. Ее стоимость оказалась космической
В алкогольном супермаркете парень разбил бутылку дорогого виски. На видео снимал все его друг. Фото: скриншот с видео

В Киеве блогер ради видео TikTok разбил бутылку элитного виски.

Его стоимость может составлять 205 тыс. грн, сообщил "Ху*овый Киев" в Telegram.

"Малолетние решили хайпануть, раз**ав бутылочку вискарика в "Гудвайне" (магазине. - Gazeta.ua). Вот только бухлишко оказалось с сюрпризом. Его ценник $7,5 тыс. Сделав круглые глаза, "блогеры" отказались платить", - говорится в описании видео.

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На кадрах подросток говорит, что держит в руках бутылку Glen Grant Rare Vintage 1948, а затем разжимает руку. Снимал видео друг.

Вскоре горе-блогер, который намеренно уронил дорогой напиток, записал новое видео. Подросток со слезами на глазах просил прощения и утверждал, что "больше так не будет".

В Киеве неизвестный парень радии вдео поцеловал незнакомку. За нее вступился прохожий, идущий рядом. Мужчина "прописал мощный удар в блогерскую щеку".

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июля

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