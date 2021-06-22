Блогер поплатился за поцелуй незнакомки на камеру

Блогер поцеловал незнакомку на камеру и получил по лицу. Фото: скриншот с видео

В Киеве неизвестный парень ради видео поцеловал незнакомку. За нее вступился прохожий, который шел рядом.

Соответствующее видео распространил "Харьков 1654" в Telegram.

Инцидент произошел на пешеходно-велосипедном мосту через Владимирский спуск.

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"В Киеве у "стеклянного моста" блогер решил поцеловать незнакомую девушку. Романтику разрушил обычный прохожий, который прописал мощный удар в блогерскую щеку", - говорится в описании видео.

Когда произошло событие и чем закончился конфликт между мужчинами, неизвестно. Пользователи предположили, что инцидент мог быть постановкой.

В Киеве на ул. Радистов мужчина ранил ножом двух знакомых: 20-летнего жителя столицы и его 27-летнего товарища. Причиной агрессивного поведения стала ревность из-за девушки.