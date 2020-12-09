Подросток прострелил окно маршрутки - осколок отлетел товарищу в глаз

О том, что произошло рассказала местная жительница, которая в момент происшествия находилась в салоне маршрутки Фото: galka.if.ua

В Днепре подросток выстрелил в окно маршрутки. Осколок отлетел в глаз его товарищу.

О том, что произошло рассказала местная жительница, которая в момент происшествия находилась в салоне маршрутки №9, пишет Dnepr.info.

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В маршрутку вошла большая компания ребят - 13-14 лет. Они вели себя вызывающе и нарушали общественный порядок. На остановке "магазин Кристина" один из них достал травматическое оружие и выстрелил в окно автобуса.

"Стекло в автобусе треснуло полностью. Самое страшное, что осколки попали его приятелю, что сидел в автобусе, в глаза Я услышала громкий ляск. Но пассажиры утверждали, что выстрелил малолетка, который вышел, потом сказал" ой "и начал убегать", - написала Ярослава Дамбиш.

Девушка пишет, что была в шоке, а также она возмущена, куда смотрят родители и, почему у ребенка оказалось оружие.

В с. Подолье на Киевщине 14-летний парень подстрелил двоюродного 13-летнего брата. Подросток в отсутствие своего дяди взял у него в одной из комнат пневматическую винтовку и решил развлечься.