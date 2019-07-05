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пятница, 05 июля 2019 18:10

14-летний парень подстрелил брата

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14-летний парень подстрелил брата
На Киевщине 14-летний парень подстрелил в ногу двоюродного 13-летнего брата. Фото - ТСН

В с. Подолье на Киевщине 14-летний парень подстрелил двоюродного 13-летнего брата.

Подросток в отсутствие своего дяди взял у него в одной из комнат пневматическую винтовку и решил развлечься, сообщили в областной полиции.

Стрелял по столбику на улице возле дома. Однако промахнулся и случайно попал в ногу своего брата. Последний живет по соседству и просто прогуливался.

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"Парень получил пулевое ранение левой голени. Ему оказали медицинскую помощь и отвезли в больницу ", - рассказали в полиции.

Потерпевшая сторона от претензий отказалась. Однако полиция имеет вопросы к человекумужчине, который хранит ружье неправильно.

На Прикарпатье с ранением в легкие госпитализировали 16-летнего парня, которого подстрелил товарищ во время похода в лес за ягодами.

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