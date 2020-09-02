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среда, 02 сентября 2020 14:01

Подросток ограбил ровесника

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Подросток ограбил ровесника
Подросток ограбил своего ровесника Фото: pershij.com.ua

В Малиновском районе Одессы 17-летний парень помог подняться ровеснику, который упал с велосипеда. Вместо благодарности последний избил его и ограбил.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Одесской области.

Ребята сидели общались, после того как один помог подняться другому. Во время разговора начали ссориться. Юноша с велосипедом избил своего помощника, отобрал у него сумку и поехал домой. Потерпевший обратился в полицию.

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После нескольких дней поиска полицейским удалось найти парня. Из вещей, которые были в сумке подростка, он вернул только наушники. Свитер и зарядное устройство парень выбросил.

В полиции открыли уголовное производство за грабеж. Подростку грозит от 4-х до 6 лет лишения свободы.

Обокрал ломбард на полмиллиона гривен. В Одессе подросток и его сообщник похитили из ломбарда драгоценные ювелирные изделия.

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