Подросток обокрал ломбард на полмиллиона гривен

В Одессе подросток и его сообщник похитили из ломбарда драгоценные ювелирные изделия на сумму в 500 тыс. грн.
Один из них остался снаружи, а второй зашел в помещение. Распылил работнице в лицо газовый баллончик, разбил витрину и похитил драгоценности на сумму более полумиллиона гривен, - сообщает пресс-служба ГУНП Одесской области.
Правоохранители установили местонахождение одного из подозреваемых, им оказался 16-летний местный житель.
Ему сообщили о подозрении. Подросток содержится под стражей.
Устанавливают личность второго вора.
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