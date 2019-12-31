Подросток обокрал ломбард на полмиллиона гривен

В Одессе обокрали ломбард.

В Одессе подросток и его сообщник похитили из ломбарда драгоценные ювелирные изделия на сумму в 500 тыс. грн.

Один из них остался снаружи, а второй зашел в помещение. Распылил работнице в лицо газовый баллончик, разбил витрину и похитил драгоценности на сумму более полумиллиона гривен, - сообщает пресс-служба ГУНП Одесской области.

Правоохранители установили местонахождение одного из подозреваемых, им оказался 16-летний местный житель.

Ему сообщили о подозрении. Подросток содержится под стражей.

Устанавливают личность второго вора.

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