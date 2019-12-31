Подросток обокрал ломбард на полмиллиона гривен

 
Ексклюзивы
1/5
Каждый олигарх имел возле себя прикормленных прокуроров - эксперт
Каждый олигарх имел возле себя прикормленных прокуроров - эксперт
Просмотров: 351
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
Просмотров: 1926
Состоялся электоральный Майдан
Состоялся электоральный Майдан
1 Просмотров: 918
12 военных, перевозчики, блоггер и владелица зоомагазина: кого освободили из плена
12 военных, перевозчики, блоггер и владелица зоомагазина: кого освободили из плена
Просмотров: 1350
Через кого Зеленский будет управлять парламентом
Через кого Зеленский будет управлять парламентом
Просмотров: 1017
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
Просмотров: 675
Зеленский оказался упрямым - политолог
Зеленский оказался упрямым - политолог
2 Просмотров: 3888
Соцсети помогут уберечься от зомбирования и пропаганды власти - Дмитрий Чекалкин
Соцсети помогут уберечься от зомбирования и пропаганды власти - Дмитрий Чекалкин
Просмотров: 171
Супрун ушла - у Минздрава вновь салоны Porsche и Lexus
Супрун ушла - у Минздрава вновь салоны Porsche и Lexus
3 Просмотров: 7101
Кто может стать следующим премьером
Кто может стать следующим премьером
Просмотров: 6201
Фото
Все фото
4
4
3
10
4
Мужчина почти 2 месяца хранил труп сожительницы, чтобы расчленить
Мужчина почти 2 месяца хранил труп сожительницы, чтобы расчленить
Задержали банду угонщиков элитных автомобилей
Задержали банду угонщиков элитных автомобилей
На Северном мосту оторвалась конструкция и &quot;врезалась&quot; в авто
На Северном мосту оторвалась конструкция и "врезалась" в авто
В Казахстане упал пассажирский самолет со 100 людьми
В Казахстане упал пассажирский самолет со 100 людьми
Иностранец попал в смертельную аварию
Иностранец попал в смертельную аварию
Видео
Все видео
В Киеве возле обменника женщине выстрелили в голову
В Киеве возле обменника женщине выстрелили в голову
На Харьковском шоссе Mercedes разорвал "Жигули" на две части
На Харьковском шоссе Mercedes разорвал "Жигули" на две части
"Вместе мы - сила" - Антоненко записал видеообращение из изолятора
"Вместе мы - сила" - Антоненко записал видеообращение из изолятора
В США столкнулись 63 автомобиля: десятки травмированных
В США столкнулись 63 автомобиля: десятки травмированных
В квартире произошел взрыв - есть пострадавший
В квартире произошел взрыв - есть пострадавший
Интервью
1/5
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
Просмотров: 1926
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
Просмотров: 675
Коломойский предлагал мне сыграть роль "слуги народа" - Дмитрий Чекалкин
Коломойский предлагал мне сыграть роль "слуги народа" - Дмитрий Чекалкин
1 Просмотров: 1035
Зеленский - наша длительная и полезная прививка от популизма - Чекалкин
Зеленский - наша длительная и полезная прививка от популизма - Чекалкин
1 Просмотров: 1170
Зеленский должен стать лютым врагом Путина
Зеленский должен стать лютым врагом Путина
4 Просмотров: 3501
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
26 декабря 2019
2 Просмотров: 531
Між берегами
Отак живеш — немов пливеш у плоскодонці тихою річкою між двома берегами. А день — як оце зараз: короткий, туманний, без сонця. Чи воно ...
вторник, 31 декабря 2019 04:10

Подросток обокрал ломбард на полмиллиона гривен

  Комментировать
Подросток обокрал ломбард на полмиллиона гривен
В Одессе обокрали ломбард.

В Одессе подросток и его сообщник похитили из ломбарда драгоценные ювелирные изделия на сумму в 500 тыс. грн.

Один из них остался снаружи, а второй зашел в помещение. Распылил работнице в лицо газовый баллончик, разбил витрину и похитил драгоценности на сумму более полумиллиона гривен, - сообщает пресс-служба ГУНП Одесской области.

Правоохранители установили местонахождение одного из подозреваемых, им оказался 16-летний местный житель.

Ему сообщили о подозрении. Подросток содержится под стражей.

Устанавливают личность второго вора.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Обокрали музей тайной полиции

Ранее в Борисполе задержали иностранцев, которые ограбили ювелирный магазин на 5 млн грн.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Подросток обокрал ломбард на полмиллиона гривен». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
31
декабря

Коты, гуси и еноты: чиновники превратили мост в настоящий зверинец

Самое читаемое
Показали модную модель обуви 2020 года
Показали модную модель обуви 2020 года
5
 Просмотров: 20304
Сейчас в моде стиль 1990-х - фэшн-блогер
Сейчас в моде стиль 1990-х - фэшн-блогер
5
 Просмотров: 10017
Зеленский рассказал, что будет с теми, кто не захотел возвращаться к оккупантам
Зеленский рассказал, что будет с теми, кто не захотел возвращаться к оккупантам 1 Просмотров: 9423
Одна из заложниц боевиков поразила патриотическим поступком при обмене
Одна из заложниц боевиков поразила патриотическим поступком при обмене 1 Просмотров: 8298
В Запорожье развернули производство российских автомобилей - СМИ
В Запорожье развернули производство российских автомобилей - СМИ Просмотров: 8100
Происшествия
Владелец фуры разыграл ограбление, чтобы получить компенсацию
Владелец фуры разыграл ограбление, чтобы получить компенсацию Просмотров: 612
На охоте подстрелили охотника
На охоте подстрелили охотника Просмотров: 657
Мужчина почти 2 месяца хранил труп сожительницы, чтобы расчленить
Мужчина почти 2 месяца хранил труп сожительницы, чтобы расчленить
4
 Просмотров: 1620
Мужчина изнасиловал 13-летнюю школьницу
Мужчина изнасиловал 13-летнюю школьницу Просмотров: 1476
10-тонный грузовик раздавил легковушку: погиб полицейской
10-тонный грузовик раздавил легковушку: погиб полицейской Просмотров: 792
Больше всего комментируют
63
Готов обменять 100 беркутовцев на одного разведчика - Зеленский
4
Политика нынешней власти подрывает международные позиции Украины - "Европейская Солидарность"
2
Сотни иракцев хотели быть палачами президента
2
США вступились за Польшу перед Путиным
1
Сколько оружия получила армия за год: отчет Минобороны
Голосов: 486
Голосование Кто является лучшим футболистом всех времён?
  • 1) Пеле
  • 2) Диего Марадона
  • 3) Лионель Месси
  • 4) Йоханн Кройфф
  • 5) Роналдо-бразилец
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua