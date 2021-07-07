Подросток ночью пошел охладиться и исчез. Пришлось спускать пруд

В селе Тишковка в Кировоградской облсти утонул в местном пруду десятиклассник. Тело парня не могли найти три дня. Пришлось спускать пруд. Фото: t.me/dsns_telegram

В селе Тишковка на Кировоградщине сегодня, 7 июля, похоронили 15-летнего Богдана. Он утонул в местном пруду в ночь на 3 июля.

Тело парня искали три дня, но тщетно. Труп выплыл после того, как 6 июля спустили пруд, рассказала начальница военно-учетного бюро сельсовета Татьяна Приймак.

"Это было полпервого ночи. Трое подростков гуляли по селу и собирались идти домой. Им стало жарко и Богдан сказал, что пойдет искупается. Друзья отговаривали его это делать, но он их не послушал. Он разделся и пошел в воду, а ребята пошли домой, ну как дети. С субботы тело парня никак не могли найти. Его искали спасатели на лодках, пришлось спустить воду в местном пруду. И уже вчера, 6 июля, открыли люки, чтобы вода стекла, и он выплыл", - рассказала Приймак, передает "Общественное".

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Богдан жил в селе с матерью, имел младшего брата и старшую сестру.

"Мать уже третий год ездит на заработки в Польшу, потому что в селе нет работы. Тогда он проживал с сестрой. В этом году закончил девятый класс и перешел в 10-й, неплохо учился, всегда был хорошо одет", - добавила сотрудница сельсовета.

В связи с трагедией в Тишковке объявили день траура и отменили празднование Ивана Купала.

В Одесской области, в Белгород-Днестровском районе, утонул 12-летний мальчик. Он вместе с 9-летней сестрой и ее приятелем-ровесником пришел купаться на реку, которая находится у их села. Раздевшись и оставив на берегу одежду, он прыгнул в воду и не выплыл. Дети, которые были на берегу, побежали домой и позвали на помощь взрослых. Подростка достали из воды и попытались реанимировать до приезда "скорой". Однако безрезультатно. Парень погиб.