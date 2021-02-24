Подросток на путях хотел выполнить задание "группы смерти"

16-летний несовершеннолетний является участником группы в одной из социальных сетей, где ему ставили разные задачи Фото: pixabay.com

В Ровно 16-летний подросток на железной дороге хотел выполнить задание "группы смерти".

Парень ходил вдоль путей, сообщили в отделе коммуникации полиции Ровенской области.

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"Подростка увидел житель на улице Здолбуновской в областном центре 21 февраля в 9:30. Полицейские установили, что несовершеннолетний является участником группы в одной из социальных сетей, где ему ставили разные задачи", - сказано в сообщении.

Полицейские ищут причастных к администрированию группы в соцсети.

2 школьницы академического лицея "Гармония" в Боярке Киевской области отравились медицинским препаратом 16 февраля. На перемене ученицы приобрели его в аптеке и выпили каждая по 40 таблеток в помещении школы. Девушек в бессознательном состоянии нашли одноклассницы, которые забили тревогу. Медики, прибывшие на место происшествия, констатировали смерть 13-летней девочки. Ее 12-летнюю подругу доставили в больницу.