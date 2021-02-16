Трагедия в лицее: известно, чем отравились семиклассницы

7-классницы с академического лицея "Гармония" в Боярке Киевской области отравились спазмалитиком. Одна умерла, другая - в тяжелом состоянии в больнице. Фото: gymnasium-boyarka.in.ua

7-классницы с академического лицея "Гармония" в Боярке Киевской отравились дротаверином. Это спазмалитик, аналог но-шпы. Выпили по 40 таблеток.

Лекарства приобрели в аптеке рядом с учебным заведением. Пили в туалете школы. Об этом корреспонденту Gazeta.ua рассказала Мария Дидковский-Бидюк из областной полиции.

"Пошли среди учебного процесса в аптеку за лекарствами. Вернулись в школу пить. Одна из девушек написала однокласснице сообщение, что допивает сороковою таблетку. Когда те пришли в туалет - одна из школьниц уже была без сознания. Ее не спасли. Другую забрали в больницу, состояние тяжелое", - рассказала Мария Дидковский-Бидюк.

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Дирекция школы ситуацию не комментирует. Рассказывать о состоянии выжившей девочки врачам запретили ее родственники.

Одноклассники говорят, обе девушки хорошо учились, дружеские и товарищеские. Их было почти целый урок. Идею напиться таблеток могли взять с сети Tik-Tok. Как бы там было видео, в котором говорилось выпить 40 таблеток дротаверина и посмотреть, что будет.

Все обстоятельства трагедии выясняют следователи. Уже известно, что поступок девушек не связан с участием в "группах смерти".

Трагедия произошла 16 февраля в академическом лицее "Гармония". Девушки - ученицы 7-го класса. Председатель Киевской облгосадминистрации Василий Володин дал поручение профильным службам провести срочное расследование трагического случая.