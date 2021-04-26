Подростки ради развлечения жгли мусорные баки и детскую площадку

Делали это для развлечения Фото: pixabay.com

В Житомире подростки ночью жгли мусорные баки.

Делали это для развлечения, сообщили в пресс-службе полиции Житомирской области.

"В течение длительного времени в полицию поступали сообщения от коммунальных учреждений о возгорании мусора в баках и их повреждения во дворах многоквартирных домов в Житомире. Проанализировав общую ситуацию, поняли, что возгорание, а их зафиксировано более десятка, возникают не сами по себе. А в умышленных поджогах могут быть причастны одни и те же лица. В ночь с 24 на 25 апреля в микрорайоне Полевой полицейские пресекли попытку очередного поджога мусорного бака во дворе многоэтажки. Правоохранители заметили, как двое парней сначала набросали в бак бумагу, а затем бросили туда автомобильную шину и уже собирались поджечь. Уличенные в противоправных деяниях оказались двое житомирян 16 и 17 лет. Их доставили в районное управление полиции Житомира. О происшествии известили родителей", - говорится в сообщении.

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Также выяснилось, что они причастны и к поджогу игрового комплекса детской площадки в микрорайоне Полевой в начале апреля. Также проверяется информация о причастности парней к другим аналогичным правонарушениям.

Следствие продолжается.

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