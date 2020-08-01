Подростки изнасиловали 6-летнего мальчика. Что говорят в полиции

В одном из микрорайонов Сум собрались возмущенные люди. Жалуются, что компания местных подростков издевается над пенсионерами, совершает кражи и вроде как изнасиловала малолетнего ребенка. Фото: 0452.ua

В Сумах люди жалуются на компанию подростков, которая вроде как совершают хулиганские действия в отношении пожилых местных жителей.

А также, по словам жителей, эти же подростки изнасиловали 6-летнего мальчика. Эту информацию устанавливают полицейские, сообщили в отделе коммуникации ГУНП области.

"31 июля в одном из микрорайонов Сум собрались возмущенные люди. Причиной этому, по их словам, стало то, что компания местных подростков издевается над пенсионерами, совершает кражи и вроде как изнасиловала малолетнего ребенка. После проведенных переговоров с активом собрания и опроса других участников акции, следователи полиции по заявлениям сумчан открыли уголовное производство", - сказано в сообщении.

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Полицейские установили 3-х подростков в возрасте 13-14 лет, и на родителей двух из них уже составлены административные материалы за невыполнение родительских обязанностей. Выясняются личности еще 2-х несовершеннолетних, на которых жалуются местные жители. Также устанавливаются другие возможные эпизоды преступлений и потерпевшие от них лица.

31 июля в местных СМИ появилась информация, что группа подростков изнасиловала 6-летнего мальчика. Люди рассказали, что обидчиков было семеро - им от 12 до 14 лет. Также сообщается, что данная группа подростков издевается над пенсионерами и занимается кражами.