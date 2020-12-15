Подростки избили и постригли сверстника - издевательство снимали на видео

Видео пыток парни выложили в интернет Фото: visnyk.lutsk.ua

В Днепропетровской области подростки жестоко поиздевались над сверстником. Они его избили и обстригли волосы. Видео пыток парни выложили в интернет.

О том, что над ее сыном поиздевались сообщила полицейским мама пострадавшего парня, сообщили в отделе коммуникации полиции Днепропетровской области.

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"14 декабря в полицию обратилась 43-летняя женщина и сообщила об издевательствах над ее сыном. Правоохранители установили, что 13 декабря пострадавший находился в гостях у знакомого, где его избили и срезали волосы. Видео издевательств над парнем один из присутствующих выложил в Интернет. В настоящее время полиция установила всех участников события - это трое местных жителей в возрасте от 15 до 20 лет. Также полицейские установили личности шести свидетелей, которые присутствовали в гостях вместе с потерпевшим ", - сказано в сообщении.

В полиции уже открыли уголовное производство. За издевательства над сверстником, парням может грозить от 5 до 10 лет лишения свободы. Следствие продолжается.

В Одессе 16-летний подросток сломал руку и нос младшему от себя на год парню и произвел черепно-мозговую травму. Все произошло из-за того, что младший распространял о 16-летнем сплетни в соцсетях.