Сломал руку и нос: подросток избил другого из-за слухов в соцсетях

Все произошло из-за того, что младший распространял о 16-летнем сплетни в соцсетях Фото: zn.ua

В Одессе 16-летний подросток сломал руку и нос младшему от себя на год парню и произвел черепно-мозговую травму.

Все произошло из-за того, что младший распространял о 16-летнем сплетни в соцсетях. Общались они только в интернете, хоть и живут в одном районе, сообщили в Малиновском отделе полиции Одессы.

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"Несмотря на то, что ребята живут в одном районе, общались они исключительно в виртуальном пространстве, а на улице столкнулись случайно через общего знакомого. Поняв в ходе разговора, кто есть кто, старший подросток набросился на младшего и несколько раз ударил в лицо, причинив тяжкие телесные повреждения ", - говорится в сообщении.

Несовершеннолетнему нарушителю объявили о подозрении за умышленное нанесение телесных повреждений, а суд взял его под домашний арест. Сейчас досудебное расследование завершено, обвинительный акт направлен в суд. Парню грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.

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